Вышел трейлер фильма "Горыныч" с Александром Петровым

Кинокомпания "СТВ" представила трейлер фильма "Горыныч". Режиссером картины выступил Дмитрий Хонин.

Сюжет расскажет историю лентенанта ВМФ Алексея, которого уносил в былинную старину морское чудище. Он попадает в древнее Русское княжество, где встречает детеныша Горыныча и принцессу Марусю. Герою предстоит пройти множество испытаний перед тем, как вернуться домой.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и другие. Премьера в России состоится 23 октября.

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"