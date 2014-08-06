  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:48
113
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер фильма "Горыныч" с Александром Петровым

0 0

Премьера в России состоится 23 октября.

Кинокомпания "СТВ" представила трейлер фильма "Горыныч". Режиссером картины выступил Дмитрий Хонин.

Сюжет расскажет историю лентенанта ВМФ Алексея, которого уносил в былинную старину морское чудище. Он попадает в древнее Русское княжество, где встречает детеныша Горыныча и принцессу Марусю. Герою предстоит пройти множество испытаний перед тем, как вернуться домой.

В главных ролях сыграли Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и другие. Премьера в России состоится 23 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма-триумфатора Канн "Простая случайность".

Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"

Теги: горыныч, ств, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии