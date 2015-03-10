Вышел трейлер фильма-триумфатора Канн "Простая случайность"

Мировая премьера состоится 15 октября.

Кинокомпания Neon представила трейлер фильма "Простая случайность", взявшего главную награду минувшего Каннского кинофестиваля. Режиссером картины выступил Джафар Панахи.

Сюжет рассказывает историю механика Вахида, который встречает бывшего надзирателя со времен тюремного заключения. С помощью сообщников герой захватывает мужчину в плен и начинает выстраивать план мести. Однако вскоре Вахид задумывается о своих действиях и подозрениях. Мировая премьера состоится 15 октября.

Видео: YouTube / Neon