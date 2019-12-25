В Невском районе пятиклассник потерял сознание на уроке и попал в реанимацию

Предварительно, мальчик отравился наркотиками.

Из школы Невского района Петербурга в реанимацию госпитализировали пятиклассника, который потерял сознание прямо на уроке. Предварительно, мальчик отравился наркотиками.

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 22 октября бригада скорой помощи приехала по вызову в школу на Народной улице. Медики забрали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова 12-летнего ученика с отравлением неизвестными запрещенными веществами. Ребенок помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Известно, что пострадавший из благополучной семьи мигрантов. Он получил гражданство РФ летом прошлого года.

Ранее на Piter.TV: в Адмиралтейском районе обнаружили отравившуюся наркотиками школьницу.

Фото: Piter.TV