  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Невском районе пятиклассник потерял сознание на уроке и попал в реанимацию
Сегодня, 9:59
288
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Невском районе пятиклассник потерял сознание на уроке и попал в реанимацию

0 0

Предварительно, мальчик отравился наркотиками.

Из школы Невского района Петербурга в реанимацию госпитализировали пятиклассника, который потерял сознание прямо на уроке. Предварительно, мальчик отравился наркотиками. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", днем 22 октября бригада скорой помощи приехала по вызову в школу на Народной улице. Медики забрали в Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова 12-летнего ученика с отравлением неизвестными запрещенными веществами. Ребенок помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Известно, что пострадавший из благополучной семьи мигрантов. Он получил гражданство РФ летом прошлого года. 

Ранее на Piter.TV: в Адмиралтейском районе обнаружили отравившуюся наркотиками школьницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: больница имени филатова, наркотическое отравление, народная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии