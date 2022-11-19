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В Адмиралтейском районе обнаружили отравившуюся наркотиками школьницу
Сегодня, 15:59
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В Адмиралтейском районе обнаружили отравившуюся наркотиками школьницу

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Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

В Адмиралтейском районе Петербурга полицейские нашли одинокую 16-летнюю школьницу. Спустя время выяснилось, что девочка-подросток отравилась наркотиками, пишет Neva.Today

Правоохранители обнаружили несовершеннолетнюю горожанку поздно вечером 20 октября на 12-й Красноармейской улице без сопровождения родителей. Она была доставлена в отдел полиции. 

Однако девочке внезапно стало плохо, поэтому на место вызвали бригаду скорой помощи. Оказалось, что она отравилась неустановленным запрещенным веществом. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.  

Школьница состоит на учете в ПНД. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее в Ленобласти семиклассница скончалась от передозировки. 

Фото: Piter.TV 

Теги: 12-я красноаремейская, отравление наркотиками
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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