В Адмиралтейском районе обнаружили отравившуюся наркотиками школьницу

Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

В Адмиралтейском районе Петербурга полицейские нашли одинокую 16-летнюю школьницу. Спустя время выяснилось, что девочка-подросток отравилась наркотиками, пишет Neva.Today.

Правоохранители обнаружили несовершеннолетнюю горожанку поздно вечером 20 октября на 12-й Красноармейской улице без сопровождения родителей. Она была доставлена в отдел полиции.

Однако девочке внезапно стало плохо, поэтому на место вызвали бригаду скорой помощи. Оказалось, что она отравилась неустановленным запрещенным веществом. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

Школьница состоит на учете в ПНД. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Ленобласти семиклассница скончалась от передозировки.

Фото: Piter.TV