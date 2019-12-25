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Тело 17-летнего подростка нашла мать в квартире на Авиаконструкторов
Сегодня, 11:41
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Тело 17-летнего подростка нашла мать в квартире на Авиаконструкторов

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Юноша скончался из-за отравления наркотиками.

Накануне, 24 сентября, в квартире на  проспекте Авиаконструкторов мать обнаружила труп своего сына. О случившемся женщина рассказала стражам порядка.

По информации Piter.tv, тело 17-летнего подростка она увидела утром в пятницу. Предположительно, что юноша скончался из-за отравления наркотиками. В его комнате нашли пакетики с неустановленным веществом и шприц. 

Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах нашли скелетированный труп.

Фото: Piter.tv

 

Теги: отравление наркотиками, проспект авиаконструкторов, умер подросток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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