Тело 17-летнего подростка нашла мать в квартире на Авиаконструкторов

Юноша скончался из-за отравления наркотиками.

Накануне, 24 сентября, в квартире на проспекте Авиаконструкторов мать обнаружила труп своего сына. О случившемся женщина рассказала стражам порядка.

По информации Piter.tv, тело 17-летнего подростка она увидела утром в пятницу. Предположительно, что юноша скончался из-за отравления наркотиками. В его комнате нашли пакетики с неустановленным веществом и шприц.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Подробности уточняются.

Известно, что мальчик воспитывался в полной и благополучной семье.

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Фото: Piter.tv