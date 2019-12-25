В Шушарах нашли скелетированный труп

Тело находилось в заброшенном доме.

В среду, 21 сентября, инспектор ОМВД РФ по Пушкинскому району нашёл труп человека во время несения службы. Как стало известно Piter.TV, тело находилось в заброшенном домике на пересечении Петербургского шоссе и Шушарской дороги в посёлке Шушары.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители обнаружили скелетированный труп человека с гнилостными изменениями. Предположительно, это тело мужчины, установить его возраст не представляется возможным)

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина скончался после госпитализации с остановки в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV