Мужчина скончался после госпитализации с остановки в Красносельском районе

О нахождении тела полицейским сообщил неизвестный.

Утром вторника, 20 сентября, в полицию поступило заявление о том, что на остановке общественного транспорта на перекрестке Геологической улице и Ивангородского проспекта Красносельском районе Петербурга лежит мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место происшествия оперативники никого не обнаружили, за помощью к ним никто не обратился. Как вяснилось, мужчина был госпитализирован с ушибами и гематомами лица, головы, туловища и конечностей. Через час он скончался.

Обстоятельства получения телесных повреждений устанавливаются. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе около жилого дома нашли тело школьника.

Фото: Piter.TV