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В Кировском районе около жилого дома нашли тело школьника
Сегодня, 11:59
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В Кировском районе около жилого дома нашли тело школьника

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Школьник учился в 3 классе. Он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В Кировском районе тело 11-летнего ребенка нашли около многоэтажки. По информации Piter.tv, труп обнаружил прохожий. Он обратился в полицию.

Около 9 утра на проспекте Маршала Жукова заметили бездыханного мальчика. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что школьник учился в 3 классе. Он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее на Piter.tv: на набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал из она, проспект маршала жукова, тело школьника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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