В Кировском районе около жилого дома нашли тело школьника

Школьник учился в 3 классе. Он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В Кировском районе тело 11-летнего ребенка нашли около многоэтажки. По информации Piter.tv, труп обнаружил прохожий. Он обратился в полицию.

Около 9 утра на проспекте Маршала Жукова заметили бездыханного мальчика. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что школьник учился в 3 классе. Он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее на Piter.tv: на набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев.

Фото: Piter.tv