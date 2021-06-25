На набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев

Молодые люди напоили девочку, а затем воспользовались ее беспомощностью.

В пятницу, 16 сентября, в Петербурге двое злоумышленников надругались над подростком. Инцидент произошел на набережной Черной речки ночью.

Пострадавшая попала в больницу. У 15-летней девочки выявили острое пероральное отравление этанолом. Она рассказала, что распивала с незнакомцами алкогольные напитки, после чего переспала с ними.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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