На набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев

В пятницу, 16 сентября, в Петербурге двое злоумышленников надругались над подростком. Инцидент произошел на набережной Черной речки ночью.
Пострадавшая попала в больницу. У 15-летней девочки выявили острое пероральное отравление этанолом. Она рассказала, что распивала с незнакомцами алкогольные напитки, после чего переспала с ними.
Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе квартиросъемщица вонзила нож в грудь хозяйки дома.
Фото: Pexels
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