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На набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев
Сегодня, 13:58
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На набережной Черной речки 15-летнюю школьницу изнасиловали двое незнакомцев

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Молодые люди напоили девочку, а затем воспользовались ее беспомощностью.

В пятницу, 16 сентября, в Петербурге двое злоумышленников надругались над подростком. Инцидент произошел на набережной Черной речки ночью.

Пострадавшая попала в больницу. У 15-летней девочки выявили острое пероральное отравление этанолом. Она рассказала, что распивала с незнакомцами алкогольные напитки, после чего переспала с ними.

Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе квартиросъемщица вонзила нож в грудь хозяйки дома.

Фото: Pexels

Теги: изнасиловали девочку, напоили, уголовное дело, черная речка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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