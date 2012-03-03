В Петроградском районе квартиросъемщица вонзила нож в грудь хозяйки дома

Пострадавшая умерла. Подозреваемая рассказала о случившемся полицейским.

В Петроградском районе квартиросъемщица пырнула ножом хозяйку дома во время застолья. По информации Piter.tv, пострадавшая умерла.

Женщины поругались во время распития спиртного. 45-летняя жительница Красноярского края зарезала 62-летнюю петербурженку, вонзив нож в ее грудь.

Подозреваемая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее на Piter.tv: на жителя Шушар завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма.

Фото: Piter.tv