  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петроградском районе квартиросъемщица вонзила нож в грудь хозяйки дома
Сегодня, 13:26
55
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петроградском районе квартиросъемщица вонзила нож в грудь хозяйки дома

0 0

Пострадавшая умерла. Подозреваемая рассказала о случившемся полицейским.

В Петроградском районе квартиросъемщица пырнула ножом хозяйку дома во время застолья. По информации Piter.tv, пострадавшая умерла.

Женщины поругались во время распития спиртного. 45-летняя жительница Красноярского края зарезала 62-летнюю петербурженку, вонзив нож в ее грудь. 

Подозреваемая обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее на Piter.tv: на жителя Шушар завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма.

Фото: Piter.tv

Теги: петроградская, полиция, преступление, убила хозяйку квартиры, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии