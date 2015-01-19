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На жителя Шушар завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма
Сегодня, 12:58
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На жителя Шушар завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма

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Мужчина писал комментарии к записям, в которых публично оправдывал насилие. 

Правоохранители завели уголовное дело жителя поселка Шушары, который подозревается в оправдании терроризма. Он высказывал свое мнение в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленника задержали в доме № 13 по Старорусскому проспекту. Стражи порядка установили, что с 26 по 27 апреля 2020 года он писал комментарии к записям, в которых публично оправдывал насилие. 

У подозреваемого изъяли 2 мобильных телефона, роутер, флеш-накопитель, системный блок, планшетный компьютер. 36-летнего горожанина задержали.

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали "дачного" педофила в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: оправдывал терроризм, полиция, социальные сети, старорусский проспект, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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