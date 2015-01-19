Правоохранители задержали "дачного" педофила в Ленобласти

Дети рассказали стражам порядка, что некий "дядя Леша" научил их "любить".

В региональное Управление уголовного розыска поступила оперативная информация, что на юго-западе Петербурга двое детей вступили в интимную связь. Известно, что школьникам еще нет 12 лет. В доверительной беседе правоохранители узнали, что "любить" их научил некий "дядя Леша с дачи". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Волхова, который работает инспектором охраны труда. Злоумышленника задержали и доставили в участок.

В ходе расследования сыщики выяснили, что мужчина развращал детей, которые приехали на лето отдохнуть в Ленобласти. Пострадавших заманивала в заброшенное здание в лесу 18-летняя помощница извращенца, за это он давал ей деньги. Ребятам "дядя Леша" покупал чипсы, так он пытался "искупить свою вину".

Стражи порядка установили личность двух потерпевших. Ими оказались 10-летняя и 12-летняя девочки, которые летом отдыхали на даче в Ломоносовском районе. Однако правоохранители уверены, что жертв педофила намного больше.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении оиц, не достигших 12-летнего возраста).

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