В петербургском отеле гость изнасиловал администратора заведения

В полицию обратилась тетя пострадавшей.

В ночь на субботу, 17 сентября, в петербургском отеле мужчина надругался над работницей заведения. По информации Piter.tv, девушке понадобилась помощь медиков.

В полицию обратилась тетя пострадавшей. Она рассказала, что ее 20-летняя племянница стала жертвой извращенца. Он раздел ее и принудил к сексуальным действиям.

У пострадавшей в результате случившегося началась истерика. Родственники девушки вызвали медиков. Обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 18-летняя девушка совратила семиклассницу.

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