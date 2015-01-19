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В петербургском отеле гость изнасиловал администратора заведения
Сегодня, 12:18
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В петербургском отеле гость изнасиловал администратора заведения

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В полицию обратилась тетя пострадавшей.

В ночь на субботу, 17 сентября, в петербургском отеле мужчина надругался над работницей заведения. По информации Piter.tv, девушке понадобилась помощь медиков. 

В полицию обратилась тетя пострадавшей. Она рассказала, что ее 20-летняя племянница стала жертвой извращенца. Он раздел ее и принудил к сексуальным действиям. 

У пострадавшей в результате случившегося началась истерика. Родственники девушки вызвали медиков. Обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 18-летняя девушка совратила семиклассницу.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование в отеле, полиция, попытка изнасилования
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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