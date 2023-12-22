На Бассейной подросток отравился наркотиками

Школьники заказали таблетки на черном рынке через Интернет.

В Московском районе школьник отравился наркотиками, которые он принимал в компании друзей. Накануне ночью, 21 января, подростку стало плохо, когда он находился в гостях у товарища. Для мальчика вызвали скорую помощь.

По информации Piter.tv, из квартиры на Бассейной школьник отправился в больницу. 17-летний юноша находится в тяжелом состоянии. Сейчас его поместили в реанимацию.

Правоохранители выяснили, что десятиклассник принимал наркотики в своем доме на лестничной площадке. Молодые люди заказали запрещенное вещество на черном рынке через Интернет. Выпив таблетку, юноша отправился в гости к однокласснику.

Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье. Ребенок не состоит на учетах. Добавим, что юноша учится физико-математическом лицее.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массового отравления школьников в Петербурге.

Фото: Piter.tv