В Ленобласти семиклассница скончалась от передозировки

Девочка состояла на учете в полиции и у нарколога.

В Выборгском районе Ленинградской области несовершеннолетняя погибла от передозировки наркотиками. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Утром 6 октября в больницу в Светогорске доставили 14-летнюю школьницу с отравлением неизвестными наркотическими веществами. Она находилась в тяжелом состоянии и утром 7 октября скончалась. Девочка состояла на учете в полиции и у нарколога.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических веществ несовершеннолетнего, повлекшее смерть). В Светогорске 7 октября по подозрению был задержан 33-летний неработающий житель Выборга.

Недавно в Ленобласти мужчине дали 17 лет за производство наркотиков.

Фото: Piter.tv