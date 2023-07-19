В Ленобласти мужчине дали 17 лет за производство наркотиков

Также у мужчины конфисковали автомобиль, используемый им в преступной деятельности.

Ленинградским областным судом вынесен приговор по делу о производстве наркотиков. Житель Башкортостана проведет в колонии 17 лет, рассказали в региональной прокуратуре.

Житель Республики Башкортостан М. признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере). Он арендовал помещение в посёлке Дружноселье Гатчинского района, где оборудовал лабораторию для производства наркотиков. Там он произвел для незаконного сбыта более 2 кг наркотического средства, а также более 8 кг жидкости, содержащей наркотическое средство.

Суд назначил М. наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также у мужчины конфисковали автомобиль, используемый им в преступной деятельности.

Ранее в Ленобласти у организатора наркобизнеса изъяли 2,5 кг запрещенных веществ.

Фото: Piter.tv