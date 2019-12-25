В Ленобласти у организатора наркобизнеса изъяли 2,5 кг запрещенных веществ

Его молчаливый партнер отвечал за сбыт наркотиков через тайники в разных районах Петербурга. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.

Во вторник, 30 сентября, в результате реализации оперативной информации сотрудники Главка полиции Петербурга задержали двух мужчин в возрасте 30 и 31 года, которые занимались организацией онлайн-магазина по продаже наркотиков в теневом интернете. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, главным фигурантом стал старший задержанный, который хранил значительную партию наркотических средств в контейнере на частном участке в деревне Вирки Всеволожского района Ленобласти. Его молчаливый партнер отвечал за сбыт наркотиков через тайники в разных районах города.

В ходе обыска контейнера полицейские обнаружили и изъяли 2,5 кг "мефедрона" и психостимулятора "A-PVP", расфасованных в более чем ста пакетах. Также в машине подозреваемого было найдено 35 пакетов с наркотиками, два из которых содержали почти 10 граммов "A-PVP".В результате последующих действий были найдены наркотики в 8 ранее созданных тайниках. В квартире главного организатора на Перевозной набережной были изъяты не только банковские карты и устройства с важными данными, но и незарегистрированный пистолет с 13 патронами.

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Подозреваемые задержаны, следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что полиция пресекла открытую рекламу наркошопа на Невском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти