Полиция пресекла открытую рекламу наркошопа на Невском проспекте

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района Петербурга пресекли открытую рекламу наркоторговли на главной улице города. На балконе третьего этажа дома номер 45 по Невскому проспекту была установлена звукоусиливающая аппаратура и большой баннер с QR-кодом, переход по которому вел на сайт по продаже наркотиков. На месте был задержан организатор рекламы — 32-летний житель города Никольское.
Возбуждено уголовное дело по статье 230 УК РФ, часть 2, пункт "д" ((склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное с использование информационно телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").
В ходе дальнейших разбирательств сотрудники наркополиции Центрального района совместно с коллегами из регионального управления по контролю за оборотом наркотиков выявили целую сеть "нарко-пиарщиков", проводящих рекламные кампании в разных регионах страны. Установлено, что их PR-ходы включали не только банальные наклейки и листовки, но и баннеры с музыкальным и световым сопровождением, а также запуск воздушных шаров.
В результате специальных операций были задержаны четыре ранее судимые личности в возрасте 20-35 лет. В их домах были найдено и изъято рекламное оборудование и мобильные устройства. Им избрана мера пресечения в виде ареста. Продолжается работа по выявлению дополнительных фактов их преступной деятельности и соучастников.
Ранее мы сообщили о том, что у бара на Литейном проспекте произошла драка, переросшая в перестрелку.
Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
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