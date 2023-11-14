У бара на Литейном проспекте произошла драка, переросшая в перестрелку

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали участников конфликта около бара на Литейном проспекте, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района ночью 21 сентября поступила информация о конфликте. Наряд правоохранителей задержал и доставил в отдел для разбирательства четырех человек: двоих жителей Дагестана, 30 и 24 лет, 20-летнего уроженца Ханты-Мансийского автономного округа и его ровесника из Мурино.

Установлено, что конфликт возник из-за того, что охрана не впустила в питейное заведение нетрезвого посетителя. Уже на улице ссора переросла в драку с применением травматического пистолета, который изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV