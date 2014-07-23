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Подростки обстреляли корпус ИТМО на Новоизмайловском проспекте
Сегодня, 15:34
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Подростки обстреляли корпус ИТМО на Новоизмайловском проспекте

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В результате действий неизвестных разбилось окно.

Вечером 14 сентября подростки обстреляли лабораторный корпус университета ИТМО, который находится на Новоизмайловском проспекте, 34к3. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Предположительно, стрельба происходила из пневматического пистолета. В результате действий неизвестных разбилось окно, их разыскивают полицейские. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине правоохранители задержали местного жителя, напугавшего прохожих стрельбой из сигнального револьвера. Подозреваемого привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

Фото: Piter.TV 

Теги: итмо, новоизмайловский проспект, стрельба по окнам
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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