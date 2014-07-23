Подростки обстреляли корпус ИТМО на Новоизмайловском проспекте

В результате действий неизвестных разбилось окно.

Вечером 14 сентября подростки обстреляли лабораторный корпус университета ИТМО, который находится на Новоизмайловском проспекте, 34к3. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Предположительно, стрельба происходила из пневматического пистолета. В результате действий неизвестных разбилось окно, их разыскивают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине правоохранители задержали местного жителя, напугавшего прохожих стрельбой из сигнального револьвера. Подозреваемого привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV