На Народной улице мужчина ударил ломом соседа во время конфликта

Пострадавший госпитализирован, медики оценили его состояние, как удовлетворительное.

В Невском районе конфликт между соседями закончился вызовом скорой и полиции. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 июля в 21:37 поступило сообщение о том, что в доме 75 по Народной улице сосед ударил мужчину металлическим предметом. Сотрудники полиции на месте задержали 34-летнего жителя указанного дома. В ходе личного конфликта он ударил ломом своего 53-летнего оппонента. Пострадавший госпитализирован, медики оценили его состояние, как удовлетворительное.

В отношении задержанного составлен административный протокол, он помещён в специальное помещение для задержанных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее молодой мужчина устроил поножовщину на чердаке дома в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv