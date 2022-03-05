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После конфликта на Цитадельском шоссе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:00
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После конфликта на Цитадельском шоссе возбуждено уголовное дело

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На месте задержали 42-летнего мужчину, которому сделал замечание 34-летний незнакомец.

Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после конфликта на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Об этом сообщили в МВД России. 

Напомним, 8 июля злоумышленник угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. На месте задержали 42-летнего мужчину, которому сделал замечание 34-летний незнакомец. Затем первый стал показывать травмат и грозить стрельбой. 

Сначала на нарушителя составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. При досмотре были изъяты оружие и 24 патрона. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек выстрелил в мужчину в ходе конфликта в Волхове. Пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конфликт, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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