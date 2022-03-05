После конфликта на Цитадельском шоссе возбуждено уголовное дело

На месте задержали 42-летнего мужчину, которому сделал замечание 34-летний незнакомец.

Правоохранители Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после конфликта на Цитадельском шоссе в Кронштадте. Об этом сообщили в МВД России.

Напомним, 8 июля злоумышленник угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет. На месте задержали 42-летнего мужчину, которому сделал замечание 34-летний незнакомец. Затем первый стал показывать травмат и грозить стрельбой.

Сначала на нарушителя составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. При досмотре были изъяты оружие и 24 патрона.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек выстрелил в мужчину в ходе конфликта в Волхове. Пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.TV