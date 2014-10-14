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Молодой мужчина устроил поножовщину на чердаке дома в центре Петербурга
Сегодня, 15:55
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Молодой мужчина устроил поножовщину на чердаке дома в центре Петербурга

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Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Следователи Адмиралтейского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 23-летнего местного жителя. Ему уже предъявили обвинение. 

Как рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу, 2 июля фигурант, находясь на чердаке дома на Витебской улице, ударил незнакомца ножом в область груди и шеи. Между ними вспыхнул конфликт. Пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Следствие проверило место происшествия, обвиняемого допросили. Продолжается комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: в Колпино мужчина угрожал ножницами сотрудникам супермаркета. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: адмиралтейский район, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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