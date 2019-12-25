В Парголово 44-летний пьяный мужчина во время спора с 18-летним юношей распылил перцовый баллончик

Он был задержан полицейскими.

В Выборгском районе Петербурга задержали участника уличного конфликта, который применил перцовый баллончик. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 июня поступило сообщение, что у одного из домов на Приозерском шоссе в поселке Парголово неизвестный распылил перцовый баллончик.

Прибывшие полицейские выяснили, что между мужчинами 44 и 18 лет произошел конфликт. Старший оппонент применил в споре перцовый баллончик. По горячим следам правоохранители задержали 44-летнего участника конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком избиении мужчины в квартире на Гагаринской.

Фото: Piter.tv