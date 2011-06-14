  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудница магазина на Народной оказалась в реанимации после того, как на нее упал поддон с продуктами
Сегодня, 12:44
60
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудница магазина на Народной оказалась в реанимации после того, как на нее упал поддон с продуктами

0 0

Женщину госпитализировали в больницу с открытым переломом бедра и ушибом локтя.

В Невском районе Петербурга пострадала сотрудница сетевого продуктового магазина. На женщину упал поддон с товарами, пишет Neva.Today 20 мая.

Инцидент произошел накануне в "Магните" на Народной улице, пострадавшей оказалась 49-летняя мигрантка. Работницу госпитализировали в больницу с открытым переломом бедра и ушибом локтя, она помещена в реанимацию. Состояние женщины оценили как тяжелое. 

По факту случившегося полицейские проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Савушкина в аварии с автобусом пострадали двое – девятилетний ребенок и женщина. Маршрут №112 столкнулся с легковым автомобилем возле станции метро "Беговая". 

Фото: Piter.TV 

Теги: народная улица, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии