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В ДТП с автобусом на Савушкина пострадали женщина и ребенок
Сегодня, 8:58
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В ДТП с автобусом на Савушкина пострадали женщина и ребенок

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Маршрут №112 столкнулся с легковым автомобилем возле станции метро "Беговая" вечером 19 мая.

На улице Савушкина в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Есть пострадавшие, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Маршрут №112 столкнулся с легковым автомобилем возле станции метро "Беговая" вечером 19 мая. По данным 78.ru, пострадали девятилетний ребенок и женщина, их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все детали и обстоятельства аварии уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы автобус сбил мать с коляской. Водитель не пропустил их. Женщина не пострадала, мальчика доставили в медицинское учреждение на осмотр. Травмы получила пожилая пассажирка. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: дтп, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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