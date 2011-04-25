В ДТП с автобусом на Савушкина пострадали женщина и ребенок

Маршрут №112 столкнулся с легковым автомобилем возле станции метро "Беговая" вечером 19 мая.

На улице Савушкина в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Есть пострадавшие, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Маршрут №112 столкнулся с легковым автомобилем возле станции метро "Беговая" вечером 19 мая. По данным 78.ru, пострадали девятилетний ребенок и женщина, их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все детали и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы автобус сбил мать с коляской. Водитель не пропустил их. Женщина не пострадала, мальчика доставили в медицинское учреждение на осмотр. Травмы получила пожилая пассажирка.

Фото: Telegram / Мегаполис