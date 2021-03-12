В Великом Новгороде автомобиль влетел в ТЦ, уходя от погони

В аварии погибли три человека.

В Великом Новгороде автомобиль влетел в торговый центр, уходя от погони. По данным местных журналистов, правоохранительные органы обнаружили в салоне машины бутылку водки. Изначально транспортное средство заметили около пяти часов утра представители ГИБДД. Они обратили внимание на то, что "Лэнд Крузер" очень странно едет по дороге, виляя из стороны в сторону. Инспекторы предприняли попытку остановить водителя, но тот решил не подчиняться требованиям. Несмотря на включенную мигалку в служебной машине, нарушитель решил надавить на газ.

Шофер разогнался до скорости в 100 километров в час, а потом не справился с управлением и столкнулся с ТЦ "Компас" по Октябрьской улице. Жертвами нарушителя ПДД стали три человека. В их числе - сам 49-летний водитель и двое его пассажиров. Они скончались на месте.

В настоящее время один пассажир находится в больнице в тяжёлом состоянии. Пострадавшим считается 20-летний Дмитрий Демин. Согласно предварительной версии МВД, компания на автомобиле ехала из ночного клуба.

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей.

Видео: TG / Life Shot