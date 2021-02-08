В Петербурге полицейские со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей

Один из них бросил машину и пытался сбежать, зацепившись за проходивший мимо поезд.

Ночью 8-го февраля в нескольких районах Петербурга сотрудникам ДПС пришлось "догонять" нарушителей, которые игнорировали требование остановиться и увеличивали скорость. В обоих случаях водителей удалось поймать, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Около 00:30 в Кировском районе сотрудники ДПС на Промышленной улице попытались остановить каршеринговый "Ниссан Кашкай". Правоохранителю пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя. Его удалось загнать в тупик на улице Калинина, но на этом погоня не закончилась. Водитель каршеринга бросил автомобиль и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, пытаясь зацепиться за вагон, но его задержали сотрудники полиции. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, выпил бокал шампанского в свой день рождения.

Второй случай произошел в Калининском районе. Водитель игнорировал требование остановиться, увеличивал скорость и создавал угрозу для других участников дорожного движения. Иномарку обнаружили у дома №8/2 по улице Сантьяго-де-Куба, а позже задержали и самого мужчину. С ним проводится разбирательство.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО