В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

В Новгородской области задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что в отношении местных жителей ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. сообщение СК РФ по региону

Следствие полагает, что обвиняемые организовали незаконный игорный бизнес в Великом Новгороде с использованием интернета. К работе группировки они привлекли других жителей, которые выполняли работу администраторов, а также проводили игры на специальном оборудовании вне игорной зоны. Доход от такой деятельности составил более 10 млн рублей.

Оперативники провели обыски в местах жительства подозреваемых, а также в самих игровых точках.

В Севастополе возбуждены уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет РФ