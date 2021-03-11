  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:45
140
lesjasap
Код вставки плеера

В Новгородской области задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконной организации азартных игр

0 0

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

В Новгородской области задержаны 11 человек, подозреваемых в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Следственного комитета РФ по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что в отношении местных жителей ведется уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

сообщение СК РФ по региону

Следствие полагает, что обвиняемые организовали незаконный игорный бизнес в Великом Новгороде с использованием интернета. К работе группировки они привлекли других жителей, которые выполняли работу администраторов, а также проводили игры на специальном оборудовании вне игорной зоны. Доход от такой деятельности составил более 10 млн рублей.

Оперативники провели обыски в местах жительства подозреваемых, а также в самих игровых точках. 

В Севастополе возбуждены уголовные дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет РФ

Теги: азартный игры, новгородская область, регионы, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии