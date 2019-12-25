Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах 12-летняя петербурженка умерла

К месту трагедии вылетел вертолет МЧС.

Медики констатировали смерть 12-летней девочки из Петербурга, на которую обрушилась лавина в Мурманской области. Об этом сообщили журналистам в региональном СУСК.

Трагедия произошла вечером 22 марта неподалеку от озера Имандра в Хибинах. Снежный поток обрушился на туристическую группу, в основном состоящую из детей. Под снежными завалами оказалась 12-летняя девочка.

Ранее мать пострадавшей рассказала, что ее дочь жива, дышит и у нее есть пульс. Однако ребенок находился долгое время без сознания в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти жизнь девочке.

Утром 23 марта к месту трагедии вылетел вертолет МЧС. Ранее ему не удавалось это сделать из-за погодных условий.

Ранее в Хибинах под лавиной погиб петербургский альпинист.

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