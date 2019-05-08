В Хибинах под лавиной погиб петербургский альпинист

Мужчина руководил альпинистским клубом "ЛЭТИ".

В понедельник, 16 марта, в Хибинах погиб под лавиной петербургский альпинист Дмитрий Царегородцев. Об этом сообщила Федерация альпинизма Санкт-Петербурга в своей официальной группе "ВКонтакте".

Известно, что 27-летний Царегородцев руководил альпинистским клубом "ЛЭТИ", работал в инженерной сфере. Неожиданная гибель коллеги альпинистов оборвала также новую поездку в Хибины в конце текущей недели.

Подробностей трагедии в Федерации пока не рассказали.

Днем раньше ушел из жизни директор петербургского НИИ детской онкологии Борис Афанасьев.

Фото: Федерация альпинизма Санкт-Петербурга; Алексей Балыков, Федерация альпинизма Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"