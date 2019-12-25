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Ушел из жизни директор петербургского НИИ детской онкологии Борис Афанасьев
Сегодня, 16:54
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Ушел из жизни директор петербургского НИИ детской онкологии Борис Афанасьев

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Профессору было 73 года.

В понедельник, 16 марта, в Петербурге не стало директора НИИ ДОГиТ имени Горбачевой, заслуженного врача России Бориса Афанасьева. Печальную новость сообщили в официальной группе НИИ детской онкологии "ВКонтакте".

Профессор Афанасьев был известен тем, что именно под его руководством впервые в СССР провели успешную аллогенную трансплантацию костного мозга у ребенка. Позднее врач стал одним из инициаторов создания на Северо-Западе первого крупного НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии. 

Днем раньше Петербург понес еще одну утрату: скончался заслуженный тренер РСФСР Сергей Харитонов.

Фото: ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова [1 Мед] / "ВКонтакте"

Теги: нии детской онкологии, онкология, утрата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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