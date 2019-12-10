В Петербурге скончался заслуженный тренер РСФСР Сергей Харитонов

Харитонову было 64 года.

В воскресенье, 15 марта, в Петербурге на 65-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике Сергей Харитонов, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Харитонов долгое время работал тренером ДСО "Динамо" и Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике, а свое почетное звание Харитонов получил в 1991 году. Из-под крыла тренера вышли чемпионка мира в кроссе и мастер спорта Наталья Артемова, участница Олимпийских игр Людмила Борисова, победительница Кубка Европы Виктория Ненашева и ряд других известных спортивных талантов.

Харитонов множество раз оказывался в топ-10 лучших тренеров Петербурга и страны, а также вошел в состав тренерского совета Спортивной федерации легкой атлетики города.

О времени и месте прощания с Сергеем Харитоновым будет известно позднее.

Не так давно ушел из жизни актер Владимир Михайловский.

Фото: СПБ ГАУ "Центр подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга"