Ушел из жизни актер Владимир Михайловский

О трагическом сообщении поведали в театре "Сатирикон".

На 84-м году жизни скончался народный артист России, актер Владимир Михайловский. Он известен зрителям по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Исаев". На театральных подмостках актер служил в московских "Эрмитаже" и "Сатириконе".

До этого Владимир Михайловский, родившийся в 1936 году в Ленинграде, работал в ТЮЗе и Театре миниатюр Аркадия Райкина.

Ранее мы сообщали о том, что бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Мужчина умер в собственном доме в Перу по естественным причинам.

Фото: Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина