Ушел из жизни актер Владимир Михайловский

На 84-м году жизни скончался народный артист России, актер Владимир Михайловский. Он известен зрителям по ролям в сериалах "Ликвидация" и "Исаев". На театральных подмостках актер служил в московских "Эрмитаже" и "Сатириконе".
До этого Владимир Михайловский, родившийся в 1936 году в Ленинграде, работал в ТЮЗе и Театре миниатюр Аркадия Райкина.
Ранее мы сообщали о том, что бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Мужчина умер в собственном доме в Перу по естественным причинам.
Фото: Российский государственный театр "Сатирикон" имени Аркадия Райкина
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