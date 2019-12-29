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Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

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Ему устроят почести за важную дипломатическую работу на пользу государства.

Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет. Мужчина умер в собственном доме в Перу по естественным причинам. Об этом заявили на местном радиостанции RPP со ссылкой на сына дипломата Франциска. Похороны запланированы на 7 марта в городе Лима.

Перес де Куэльяр работал в посольствах Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии. Он также являлся послом в Швейцарии и СССР. Должность генсека ООН он занимал в период с 1982 по 1991 года.

Ранее умер Герой Советского Союза Михаил Булатов.

Видео: YouTube/ wikipedia.org

Теги: генсек оон, перес де куэльяр
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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