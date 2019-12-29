В возрасте 95 лет умер Герой Советского Союза Михаил Булатов. Об этом сообщили в администрации Курской области.
Тяжелая утрата. Выражаем соболезнование родным и близким Михаила Алексеевича
прокомментировали чиновники
Во времена ВОВ Михаил Булатов в одиночку разминировал проход для советских танков у Калининграда. Под непрерывным огнем он обезвредил 24 немецких фугаса, прикрывавших дорогу. Он также участвовал в битве на Курской дуге. Звание героя СССР ему присвоено 19 апреля 1945 года за действия в Восточной Пруссии. С 2005 года он является Почетным жителем Курска.
Ранее в возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Видео и фото: kremlin.ru
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