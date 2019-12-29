Он занимался квантовыми исследованиями.

В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон. Ученый известен как автор концепции сфер Дайсона, создатель квантовой электродинамики и квантовой теории поля. Он являлся почетным профессором Принстонского университета, в котором он работал с 1953 года

Дайсон родился в 1923 году в Великобритании в семье композитора. Во время войны он трудился гражданским специалистом в рядах Королевских ВВС. Затем он получил ученую степень в Кембридже, где работал до 1949 года. В 1950-ых Дайсон занимался разработкой космолета с ядерно-импульсным двигателем "Орион". Этот проект дал старт использованию энергии ядерного взрыва.

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Видео: YouTube/Quanta Magazine