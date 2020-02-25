В Японии скончался старейший мужчина на Земле

Он умер еще 23 февраля.

В Японии 23 февраля скончался старейший мужчина на Земле. Титэцу Ватанабэ было 112 лет, он родился 4 марта 1907 года в городе Дзэцу. Его признали самым старым жителем планеты из ныне живущих в феврале 2020 года. С таким званием его внесли в книгу рекордов Гиннеса.

Он воспитывался в семье фермеров, а сам трудился на Тайване, где занимался сбором сахарного тростника. Мужчина также увлекался зарядкой, каллиграфией, оригами и математическими задачами. В беседе с журналистами Ватанабэ советовал людям чаще улыбаться и не злиться. По мнению японца, именно это и стал причиной его долголетия.

Ранее последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался на 96-ом году жизни.

Видео: YouTube/Guinness World Records