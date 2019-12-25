Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался на 96-ом году жизни

Дмитрий Язов ушел из жизни в Москве.

Скончался последний Маршал Советского Союза. О смерти Дмитрия Язова подтвердили источники в Минобороны. Экс-министр обороны СССР умер на 96-ом году жизни в Москве. Недавно офицер праздновал свой 95-ый юбилей.

Дмитрий Язов являлся уроженцем Омской области. Во времена ВОВ он командовал стрелковым взводом на Волховском и Ленинградском фронтах. Дважды он был ранен. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды в 1945 году. В 1990 году он получил звание Маршала.

Ранее в Петербурге умер первый командующий Внутренними войсками МВД РФ Василий Саввин.

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