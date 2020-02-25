В Петербурге умер первый командующий Внутренними войсками МВД РФ Василий Саввин

Ему было 80 лет.

В Петербурге на 81-м году жизни скончался советский и российские военачальник – первый командующий Внутренними войсками МВД РФ генерал-полковник Василий Саввин. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Василий Саввин родился в Воронежской области, в селе Добрино. После 7 классов обучения он начал работать в колхозе и продолжал обучаться по вечерам. В 1956 году Саввин начал служить в МВД, окончил военное училище МВД СССР имени Кирова, а также Военную академию имени Фрунзе. И после этого он стал служить в Ленинграде.

Командовать Внутренними войсками МВД СССР, а затем и России стал в 1991 году.

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