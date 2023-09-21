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Генсек ООН заявил о необходимости диалога в ситуации вокруг Украины

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По его словам, ООН выступает за урегулирование конфликта в соответствии с уставом организации.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости диалога в ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне.

По его словам, ООН выступает за урегулирование конфликта в соответствии с уставом организации. Гутерриш призвал все страны внести свой склад в предотвращение дальнейшей эскалации и заложение фундамента для устойчивости мира.

Мы полностью привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Ранее мы сообщали, что генсек ООН сомневается в возможности восстановления зерновой сделки.

Видео: Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, генсек оон, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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