Антониу Гутерриш оценил проблемы с реализацией черноморской инициативы.

Сложившая ситуация вокруг конфликта на Украине вызывает сомнения в возможности возобновления черноморской инициативы. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по Безопасности сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Дипломат отметил, что ряд игроков в частном секторе на геополитической арене, "чье расположение необходимо для реализации российской части пакетного соглашения по зерновой сделки, в текущий момент задаются вопросом о том, есть ли у Москвы реальный интерес в том, чтобы вновь присоединиться к договоренностям.

Взаимодействуем со всеми сторонами для того, чтобы обеспечить безопасный и защищенный экспорт зерна и удобрений из России и Украины. Это должно обеспечиваться на стабильной основе. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН подчеркнул, что дальнейшая эскалация украинского кризиса"может мгновенно стать шоком для мировых рынков и дестабилизировать весь регион. Антониу Гутерриш полагает, что нанесение ударов по морской портовой инфраструктуры киевского режима подрывает усилия "по выполнению меморандума по взаимопониманию с РФ". Антониу Гутерриш дополнительно оценил усилия Турции по возобновлению зерновой сделки.

Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций