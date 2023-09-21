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Генсек ООН сомневается в возможности восстановления зерновой сделки

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Антониу Гутерриш оценил проблемы с реализацией черноморской инициативы.

Сложившая ситуация вокруг конфликта на Украине вызывает сомнения в возможности возобновления черноморской инициативы. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по Безопасности сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Дипломат отметил, что ряд игроков в частном секторе на геополитической арене, "чье расположение необходимо для реализации российской части пакетного соглашения по зерновой сделки, в текущий момент задаются вопросом о том, есть ли у Москвы реальный интерес в том, чтобы вновь присоединиться к договоренностям.

Взаимодействуем со всеми сторонами для того, чтобы обеспечить безопасный и защищенный экспорт зерна и удобрений из России и Украины. Это должно обеспечиваться на стабильной основе.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН подчеркнул, что дальнейшая эскалация украинского кризиса"может мгновенно стать шоком для мировых  рынков и дестабилизировать весь регион. Антониу Гутерриш полагает, что нанесение ударов по морской портовой инфраструктуры киевского режима подрывает усилия "по выполнению меморандума по взаимопониманию с РФ". Антониу Гутерриш дополнительно оценил усилия Турции по возобновлению зерновой сделки.

Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, зерновая сделка, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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