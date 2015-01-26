Генсек ООН призвал мир отказаться от угля к 2040 году

Антониу Гутерриш рассказал о ситуации в энергетике.

Развитые мировые державы отказаться от использования угля в качестве топлива к 2030 году, а развивающиеся - к 2040 году. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Иностранный дипломат выступил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии ГА. Он пояснил коллегам, что такие результаты необходимы миру для того, чтобы удержать повышение глобальной температуры в рамках.

Развитые страны должны достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году, а развивающиеся экономики - максимально приблизиться к этому уровню к 2050 году. Немедленные шаги включают отказ от угля. Антониу Гутерриш, генсек ООН

На заседании ГА ООН эксперт пояснил, что развитые страны должны предоставить 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем, как и обещали ранее. Дополнительно следует удвоить к 2025 году существующие фонды для адаптации к климатическим изменениям планеты.

Генсек ООН заявил, что мир пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций