Генсек ООН заявил, что мир пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Антониу Гутерриш назвал среди проблем мира климатические изменения.

Человечество в 2023 году пережило самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Иностранный дипломат выступил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии ГА. По мнению иностранного дипломата, климатические изменения стоят за разрушенными жизнями целых народов, которые уже сейчас "находятся на грани".

Мы только что пережили самые жаркие дни, месяцы и самое жаркое лето согласно официальным данным. Каждый континент, регион и страна ощущают жару, однако я не уверен, что все лидеры чувствуют эту жару. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Глава Всемирной организации раскритиковал политических лидеров за недостаточные усилия по внедрению мер, направленных на по борьбу с изменениями климата.

Гутерреш призвал не бросать усилий для установления мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций