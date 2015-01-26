  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:45
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Генсек ООН заявил, что мир пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений

0 0

Антониу Гутерриш назвал среди проблем мира климатические изменения.

 Человечество в 2023 году пережило самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш. Иностранный дипломат выступил на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии ГА. По мнению иностранного дипломата, климатические изменения стоят за разрушенными жизнями целых народов, которые уже сейчас "находятся на грани".

Мы только что пережили самые жаркие дни, месяцы и самое жаркое лето согласно официальным данным. Каждый континент, регион и страна ощущают жару, однако я не уверен, что все лидеры чувствуют эту жару.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Глава Всемирной организации раскритиковал политических  лидеров за недостаточные усилия по внедрению мер, направленных на по борьбу с изменениями климата. 

Гутерреш призвал не бросать усилий для установления мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, га оон, генеральная ассамблея, климатические изменения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии