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Небензя: временный пирс в Газе не имеет никакого практического смысла

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Постпред РФ в ООН оценил планы союзников США, связанные с решением гуманитарных проблем в палестинском анклаве.

Амвкладывают баснословные деньги в строительство временного пирса в Газе, не имеющего никакого практического смысла в условиях мирного времени. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон, заморозив финансирование БАПОР, поставил "черную метку" для местного агентства. Это произошло несмотря на то, что до сих пор не были подтверждены обвинения еврейского государства в отношении 19 сотрудников БАПОР в причастности к атаке радикального движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года.

Вместо того, чтобы убедить своего союзника сделать все возможное для того, чтобы обеспечить полноценную поставку помощи по земле, Вашингтон вкладывает баснословные деньги в строительство временного пирса в Газе, не имеющего никакого практического смысла в условиях мирного времени. 

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Израиль заинтересован только в военном решении палестинского вопроса.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: бапор, василий небензя, га оон, генассамблея оон, сектор газа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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