Постпред РФ в ООН оценил планы союзников США, связанные с решением гуманитарных проблем в палестинском анклаве.

Амвкладывают баснословные деньги в строительство временного пирса в Газе, не имеющего никакого практического смысла в условиях мирного времени. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон, заморозив финансирование БАПОР, поставил "черную метку" для местного агентства. Это произошло несмотря на то, что до сих пор не были подтверждены обвинения еврейского государства в отношении 19 сотрудников БАПОР в причастности к атаке радикального движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года.

Вместо того, чтобы убедить своего союзника сделать все возможное для того, чтобы обеспечить полноценную поставку помощи по земле, Вашингтон вкладывает баснословные деньги в строительство временного пирса в Газе, не имеющего никакого практического смысла в условиях мирного времени. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Израиль заинтересован только в военном решении палестинского вопроса.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций