Небензя: Израиль заинтересован только в военном решении палестинского вопроса

Василий Небензя оценил планы Израиля по Рафаху.

Израиль заинтересован исключительно в военном решении палестинского вопроса, а американская администрация лишь подыгрывает еврейскому государству в этом вопросе. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, выступая на очередном заседании Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Мероприятие было посвящено вето США на проект резолюции Совета Безопасности о принятии Палестины в качестве полноценного участника Всемирной организации. Таким образом дипломат прокомментировал анонсирование Западным Иерусалимом планов по наступлению на территорию города Рафах, расположенного на государственной границе с Египтом.

В Израиле заинтересованы исключительно в военном решении палестинского вопроса, пусть и ценой жизни оставшихся заложников. Наши американские коллеги, к сожалению, им в этом откровенно подыгрывают. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред США в ООН голословно обвинила Россию в разжигании ядерной войны.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций