Гутерреш призвал не бросать усилий для установления мира на Украине

Генсек ООН оценил важность достижения мира между Москвой и Киевом.

Гутерреш призвал страны не бросать усилий для установления мира на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш. Иностранный дипломат пояснил коллегам, что сейчас геополитика нуждается в продуктах питания из Украины и России, российских удобрениях, стабилизации внутренних рынков и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Мы не должны ослаблять усилия в борьбе за мир – справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Я не оставлю своих усилий, чтобы добиться этого. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций