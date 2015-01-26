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Гутерреш призвал не бросать усилий для установления мира на Украине

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Генсек ООН оценил важность достижения мира между Москвой и Киевом.

Гутерреш призвал страны не бросать усилий для установления мира на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш. Иностранный дипломат пояснил коллегам, что сейчас геополитика нуждается в продуктах питания из Украины и России, российских удобрениях, стабилизации внутренних рынков и обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Мы не должны ослаблять усилия в борьбе за мир – справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Я не оставлю своих усилий, чтобы добиться этого.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, га оон, генеральная ассамблея, оон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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