Генсек ООН признал, что мир быстро движется к многополярному мироустройству

Антониу Гутерриш оценил период после "холодной войны".

Мир стремительно движется к многополярному мироустройству после того, как некоторое время был однополярным. Соответствующее заявление в ходе выступления на общих прениях сессии Генассамблеи ООН сделал генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш. Эксперт подчеркнул, что ситуация хороша для стран на геополитической арене, так как она открывает им новые возможности по справедливости, балансу интересов.

На протяжении большей части "холодной войны" международные отношения в основном рассматривались через призму двух сверхдержав. Затем наступил короткий период однополярности. Сейчас мы стремительно движемся к многополярному миру. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш добавил, что мир все еще нуждается в сильных и эффективных многосторонних институтах. Он заметил, что Совет безопасности ООН и бреттон-вудская система отражают политические и экономические реалии 1945 года, когда ряд стран оставались под колониальным воздействием.

Гутерриш заявил о нарастании раскола в глобальных институтах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций