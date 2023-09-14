Гутерриш заявил о нарастании раскола в глобальных институтах

В ООН оценили важность реформирования.

Раскол в глобальных институтах растет, однако у мирового сообщества еще есть время его остановить. Соответствующее заявление генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал в рамках выступления перед местными журналистами на брифинге в Нью-Йорке. Эксперт прокомментировал реформирование Совета Безопасности ООН, а также финансовой Бреттон-Вудской системы.

Нам нужен дух компромисса <…>. У нас есть некоторые симптомы [раскола], однако ситуация еще не стала необратимой. У нас есть время, чтобы предотвратить это. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш заявил, что обсудит зерновую сделку на встречах с Лавровым, Зеленским и Эрдоганом.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций