Гутерриш заявил о нарастании раскола в глобальных институтах

Раскол в глобальных институтах растет, однако у мирового сообщества еще есть время его остановить. Соответствующее заявление генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал в рамках выступления перед местными журналистами на брифинге в Нью-Йорке. Эксперт прокомментировал реформирование Совета Безопасности ООН, а также финансовой Бреттон-Вудской системы.
Нам нужен дух компромисса <…>. У нас есть некоторые симптомы [раскола], однако ситуация еще не стала необратимой. У нас есть время, чтобы предотвратить это.
Антониу Гутерриш, генсек ООН
Гутерриш заявил, что обсудит зерновую сделку на встречах с Лавровым, Зеленским и Эрдоганом.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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