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Гутерриш заявил о нарастании раскола в глобальных институтах

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В ООН оценили важность реформирования.

Раскол в глобальных институтах растет, однако у мирового сообщества еще есть время его остановить. Соответствующее заявление генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал в рамках выступления перед местными журналистами на брифинге в Нью-Йорке. Эксперт прокомментировал реформирование Совета Безопасности ООН, а также финансовой Бреттон-Вудской системы.

Нам нужен дух компромисса <…>. У нас есть некоторые симптомы [раскола], однако ситуация еще не стала необратимой. У нас есть время, чтобы предотвратить это.

Антониу Гутерриш, генсек ООН

Гутерриш заявил, что обсудит зерновую сделку на встречах с Лавровым, Зеленским и Эрдоганом.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, оон, сб оон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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