Гутерриш заявил, что обсудит зерновую сделку на встречах с Лавровым, Зеленским и Эрдоганом

Антониу Гутерриш рассказал о личных контактах на высокой неделе ГА ООН.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил о том, что на следующей неделе в рамках личных встреч, организованных на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке обсудит возобновление зерновой сделки с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым,турецким лидером и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

На следующей неделе я проведу встречи с президентом Зеленским, президентом Эрдоганом и министром Лавровым, на которых, очевидно, данный вопрос, будет предметом наших обсуждений. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Антониу Гутерриш отметил, что проведет отдельные контакты с представителями РФ, Украины и Турции. Он не планирует собирать политиков вместе. Он признал, что делает все необходимое для того, чтобы реализация черномороской инициативы продолжилась, продолжился экспорт украинского продовольствия, смягчалось санкционное давление в отношении российских продуктов и удобрений.

В ООН ответили на упрек в неэффективности со стороны Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций